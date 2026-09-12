Хиляди учени излязоха на протест
Учени от Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия излязоха на протест заради парите, предвидени за наука в Бюджет 2017. Уча...
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Учени от Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия излязоха на протест заради парите, предвидени за наука в Бюджет 2017. Уча...
2,5% ръст на икономиката, 1,5% - скок на цените С 3,58 млрд. лева повече ще похарчи държавата догодина. Това предвижда проектобюджетът за 2017 г., ко...
Общините ще получат субсидии от държавната хазна в размер на 2,719 млрд. лв. през 2017 г. Средствата са с 57,78 млн. лв. повече от заложените в бюджет...