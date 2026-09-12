Всичко за Бюджет 2017

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Харчим с 3,5 млрд. повече

Харчим с 3,5 млрд. повече

2,5% ръст на икономиката, 1,5% - скок на цените С 3,58 млрд. лева повече ще похарчи държавата догодина. Това предвижда проектобюджетът за 2017 г., ко...

31 октомври | 8:40
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