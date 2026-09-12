Тръмп и Мелания отдадоха почит на Буш-старши
Тръмп в миналото е имал пререкания със семейство Буш, но въпреки това ще присъства на погребалната церемония на покойния президент
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Тръмп в миналото е имал пререкания със семейство Буш, но въпреки това ще присъства на погребалната церемония на покойния президент
Тръмп пропусна организираната по-рано церемония, на която вицепрезидентът Майк Пенс и други държавници произнесоха хвалебствени слова по адрес на Буш....
Авторитетното германско издание "Шпигел" по погрешка погреба бившия US президент Джордж Буш, публикувайки некролога му. По същото време Буш-старши се...