BBC: Арестуваха лидерите на преврата в Бурунди
Част от лидерите на проваления военен преврат в Бурудни срещу президента са били арестувани, информира BBC. Не ясно обаче дали основната фигура - гене...
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Част от лидерите на проваления военен преврат в Бурудни срещу президента са били арестувани, информира BBC. Не ясно обаче дали основната фигура - гене...
Президентът на Бурунди Пиер Нкурунзиза не успя да се върне в страната си, след като вчера генерал-майор Годфроа Нийомбаре взе властта със сила и осъще...
Бурундийският генерал-майор Годфроа Нийомбаре обяви, че е е взел властта в Бурунди, докато президентът Пиер Нкурунзиза е на регионална среща на върха...
Кампала. Ръководителите на пет държави от Източна Африка (Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Уганда) подписаха протокол, с който положиха основата за...
Бурунди, Кения, Уганда, Танзания и Руанда подписаха протокол за създаване на монетарен съюз в срок на 10 години, който предхожда въвеждането на единна...