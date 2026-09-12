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Военен преврат в Бурунди

Военен преврат в Бурунди

Бурундийският генерал-майор Годфроа Нийомбаре обяви, че е е взел властта в Бурунди, докато президентът Пиер Нкурунзиза е на регионална среща на върха...

13 май | 15:51
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