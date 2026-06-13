Русия и Гърция възраждат Бургас-Александруполис
Кризата в отношенията между Русия и Турция може да доведе до замразяване на петролопровода Turkish Stream, който двете страни възнамеряваха да строят,...
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Кризата в отношенията между Русия и Турция може да доведе до замразяване на петролопровода Turkish Stream, който двете страни възнамеряваха да строят,...
България ще открие съдебно производство пред Апелативния съд в Амстердам за ликвидация на проектната компания "Транс Болкан Пайплайн Б.В." (ТБП), създ...
За да се преразглежда който и да било енергиен проект, трябва да има промяна в параметрите, особено тези, които са били отхвърлени. Това коментира пре...
Американският енергиен гигант "Шеврон" е заинтересован да възроди спрения проект за нефтопровода Бургас-Александруполис. Това твърди в интервю за ТАСС...