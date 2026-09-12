Остават броени часове до срещата на българската публика с Pantera
Pantera в София
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Поли- фаворит сред зрителите
Гледайте финала НА ЖИВО "Направихме го още веднъж. Благодаря за подкрепата". Това написа Поли Генова във Фейсбук малко след своето блестящо изпълнен...
Гледайте на живо ТУК Хиляди българи у нас и по света тръпнат в очакване на финала на "Евровизия 2016". Грандиозното шоу започна в 22 часа в Стокхолм...
Големият финал на "Евровизия 2016" започна в 22 часа тази вечер и се излъчва на живо по БНТ и БНТ HD. Поли Генова излезе на сцената в Стокхолм, за да...
България може да спечели "Евровизия". Това пише британското издание "Metro" по повод финала на песенния конкурс, отбелязва БНТ. Коефициентът за побе...