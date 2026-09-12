Булдог нахапа майка с деца в Пазарджик
Стопанинът изчезна, инцидентът пред голям магазин
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Стопанинът изчезна, инцидентът пред голям магазин
Смел френски булдог прогони три мечки от дома на стопаните си! Не е шега, семейство от Монровия, Калифорния се похвали с домашния си любимец, който те...
Люис Хамилтън явно е решил да отваря кучкарник. Пилотът на "Мерцедес" си взе втори булдог, забеляза "Дейли Мейл". Изданието разкри, че британецът веч...