Рехабилитация на бул. "Витоша" променя движението в София
Промени в движението заради рехабилитация на бул. "Витоша" в София. Това съобщиха от център за градска мобилност. От 00.00 часа на 2 юли до 00.00 ча...
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Промени в движението заради рехабилитация на бул. "Витоша" в София. Това съобщиха от център за градска мобилност. От 00.00 часа на 2 юли до 00.00 ча...
Скулптура на Алеко Константинов в София ще бъде официално представена днес. Тя е монтирана на пешеходната зона на бул. „Витоша" до вестибюла на метрос...
Тази сутрин столичният бул. "Витоша" осъмна по необичаен начин. Якета без притежател окичиха дърветата по известния булевард в търсене на техния следв...
Ремонтът на бул. "Витоша" в София приключва в средата на юли, каза зам.-кметът по транспорта Любомир Христов след поредната проверка на обекта. Послед...
Трамвай е ударил кола на булевард "Витоша" в столицата. Катастрофата е станал малко след 13, 20 в района на 14-а поликлиника, близост до Южния парк, с...