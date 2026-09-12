Всичко за Бул. Витоша

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Бул. "Витоша" готов до 15 юли

Бул. "Витоша" готов до 15 юли

Ремонтът на бул. "Витоша" в София приключва в средата на юли, каза зам.-кметът по транспорта Любомир Христов след поредната проверка на обекта. Послед...

30 юни | 22:00
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