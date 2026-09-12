Швед подобри рекорд на Бубка от 1994
Дуплантис преодоля 6,15 м на Диамантената лига в Рим
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Дуплантис преодоля 6,15 м на Диамантената лига в Рим
Събрахме двамата кандидати за президент на ИААФ на една маса Сериозни промени в световната атлетика обмислят двамата кандидати за поста президент на...
Донецк. Французунът Рено Лавиени от днес е новият световен рекордьор в овчарския скок. Олимпийският шампион подобри върховото постижение на легендарни...