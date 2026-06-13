Районните управления на МВР Кърджали приемат бързи поръчки за лични документи
Районните управления на полицията в Кърджали приемат бързи поръчки за лични документи. Само за 3 дни от 14 до 17 април са приети 1800 заявления за лич...
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Районните управления на полицията в Кърджали приемат бързи поръчки за лични документи. Само за 3 дни от 14 до 17 април са приети 1800 заявления за лич...