Специални бронежилетки за жени в Румъния
Румънските експерти разработват специални бронежилетки за жени, които служат в армията. Те ще бъдат съобразени с особеностите на женската анатомия. В...
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Румънските експерти разработват специални бронежилетки за жени, които служат в армията. Те ще бъдат съобразени с особеностите на женската анатомия. В...