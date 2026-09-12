Бърни Екълстън: Путин трябва да управлява Европа
Промоутърът на Формула 1 Бърни Екълстоун смята, че Владимир Путин трябва да ръководи Европа. Според него руският президент е човек, който държи на дум...
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Промоутърът на Формула 1 Бърни Екълстоун смята, че Владимир Путин трябва да ръководи Европа. Според него руският президент е човек, който държи на дум...
Ескортът от луксозни коли на Джеймс Стънт възмути лондонското общество. Зетят на Бърни Екълстън - босът на Формула 1, отиде на пазар за картини с уник...
Дали правя секс? Разбира се, питайте жена ми, отсече в интервю за швейцарския вестник "Блик" Бърни Екълстън. Собственикът на Ф1 обаче бе категоричен...