Британски кораб спаси над 700 нелегални имигранти
Британският военен кораб „Бастион" (Bulwark) от кралските ВМС е спасил 741 нелегални имигранти. Това съобщава Sky News и уточнява, че това е станало к...
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Британският военен кораб „Бастион" (Bulwark) от кралските ВМС е спасил 741 нелегални имигранти. Това съобщава Sky News и уточнява, че това е станало к...