Възродиха "Пинк Флойд" в "Арена Армеец"
"Брит Флойд" докараха гласовете и китарите на Гилмор и Уотърс едно към едно Едва ли има ценител на рока, който да не е съжалявал, че от десетилетия н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Брит Флойд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Брит Флойд" докараха гласовете и китарите на Гилмор и Уотърс едно към едно Едва ли има ценител на рока, който да не е съжалявал, че от десетилетия н...
Само 5000 ще имат шанса да го видят "Брит Флойд", спектакълът по музика на "Пинк Флойд", ще удиви феновете на класиците и у нас - на 6 ноември в "Аре...