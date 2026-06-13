Всичко за Брит Флойд

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Шоуто на "Пинк Флойд" идва

Шоуто на "Пинк Флойд" идва

Само 5000 ще имат шанса да го видят "Брит Флойд", спектакълът по музика на "Пинк Флойд", ще удиви феновете на класиците и у нас - на 6 ноември в "Аре...

27 май | 21:35
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