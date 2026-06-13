Брайънт открил слабото място на Кличко
Американският боксьор Брайънт Дженингс заяви, че е намерил слабото място на Владимир Кличко. Двамата ще се изправят един срещу друг в Ню Йорк в събота...
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Американският боксьор Брайънт Дженингс заяви, че е намерил слабото място на Владимир Кличко. Двамата ще се изправят един срещу друг в Ню Йорк в събота...