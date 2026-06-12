74-годишен е загинал при пожар в дома му
Мъж на 74 години от добричкото село Божурово е загинал при пожар в дома си, съобщиха от областната дирекция на полицията. Сигналът за лумналия огън е...
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Мъж на 74 години от добричкото село Божурово е загинал при пожар в дома си, съобщиха от областната дирекция на полицията. Сигналът за лумналия огън е...