Блогър направи карта на българчетата, родени извън страната
Карта на българчетата, родени извън България, направи блогърът Боян Юруков. Той е направил свое проучване, което обхваща период между 2004-та и 2013-т...
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Карта на българчетата, родени извън България, направи блогърът Боян Юруков. Той е направил свое проучване, което обхваща период между 2004-та и 2013-т...