Трима на полуфинал в MasterChef
Елена, Аврам и Симеон са тримата полуфиналисти в MasterChef. Снощи Боян, който наскоро стана татко за първи път, напусна кулинарната надпревара. "Поб...
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Елена, Аврам и Симеон са тримата полуфиналисти в MasterChef. Снощи Боян, който наскоро стана татко за първи път, напусна кулинарната надпревара. "Поб...
Боян от кулинарното шоу на бТВ MasterChef стана баща на син. Това съобщиха продуцентите на шоуто и пожелаха "повече усмивки, много търпение и най-вече...