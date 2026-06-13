Всичко за Боян Павлов

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Трима на полуфинал в MasterChef

Трима на полуфинал в MasterChef

Елена, Аврам и Симеон са тримата полуфиналисти в MasterChef. Снощи Боян, който наскоро стана татко за първи път, напусна кулинарната надпревара. "Поб...

28 май | 12:45
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Боян от MasterChef стана татко

Боян от MasterChef стана татко

Боян от кулинарното шоу на бТВ MasterChef стана баща на син. Това съобщиха продуцентите на шоуто и пожелаха "повече усмивки, много търпение и най-вече...

26 май | 13:25
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