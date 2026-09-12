Левачка стресна Пламен
Диагоналът Боян Йорданов може да пропусне предстоящото Европейско първенство по волейбол, което започва на 9 октомври. Той не взе участие в двустранна...
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Диагоналът Боян Йорданов може да пропусне предстоящото Европейско първенство по волейбол, което започва на 9 октомври. Той не взе участие в двустранна...
Състезателят на „Олимпиакос" (Пирея) и българския национален отбор Боян Йорданов, се присъедини към представителния ни тим и започна да се готви с ост...
Воденият от Радостин Стойчев отбор на "Халкбанк" с Матей Казийски в състава стана шампион на Турция, след като във финалната серия се наложи с 3-1 поб...
София. Андрей Жеков и Боян Йорданов ще пропуснат предстоящото издание на Световната лига по волейбол, информира официалната страница на БФ Волейбол....
Боян Йорданов се превърна в истински герой за "Олимпиакос", след като с фантастичната си игра и своите 31 точки донесе победата на своя тим над "Кифис...