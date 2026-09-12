Всичко за Боян Йорданов

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Левачка стресна Пламен

Левачка стресна Пламен

Диагоналът Боян Йорданов може да пропусне предстоящото Европейско първенство по волейбол, което започва на 9 октомври. Той не взе участие в двустранна...

21 септември | 20:50
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