СИНПИ: Националният консенсус е възможен. Време е за нова кръгла маса
Експертите на СИНПИ очертаха стратегическите приоритети за България
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Експертите на СИНПИ очертаха стратегическите приоритети за България
Любомир Дацов го скастри: Да не наказваме средната класа
Сега всички погледи са насочени към Голямата промяна в САЩ
„Русофили за възраждане на България" предлагат вдигане на минималната заплата с поне 60 лева и освобождаване на висшистите от данъци за 5 г.
Предлагаме 5 години данъчна ваканция за младите специалисти, казва проф. Боян Дуранкев
10-годишна програма за догонващо развитие предлага водачът на листата на Коалиция за България /АБВ/, кани всички кандидати за Брюксел на дебат
"Коалиция за България" внесе в ЦИК документите си за регистрация на евровота
Трябва да се инвестира в жп инфраструктура, а не в магистрали, твърди икономистът
(продължение от вчерашния брой) В "Общия европейски дом" още през миналата година бе предречено че 2015 г. ще е "Европейска година на развитието: Наш...
"Композиторите" от ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ превръщат симфонията в какофония Проф. Боян Дуранкев,икономист и преподавател в УНСС (пред "Фокус) Ако използв...
Режимът на пълен глад ще обезсили фирмите, смята Боян Дуранкев Проф. Боян Дуранкев е икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране. За...
Кърджали. На Велики четвъртък за втора поредна година децата от Неделното училище при храм „Св. Йоан Предтеча" Кърджали шариха великденски яйца. Малчу...
Що е "заможен" трудещ се и има ли той почва у нас? Риторичният въпрос, зададен по този начин, намира отговор както в теорията, така и в практикат...