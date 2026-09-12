Всичко за Боян Дуранкев

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Европа, Quo Vadis?

Европа, Quo Vadis?

(продължение от вчерашния брой) В "Общия европейски дом" още през миналата година бе предречено че 2015 г. ще е "Европейска година на развитието: Наш...

06 януари | 6:15
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