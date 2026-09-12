Шефът на ДКЕВР подаде оставка
София. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев и неговият заместник Лилия Младенова подават оставки, съобщиха от...
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София. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев и неговият заместник Лилия Младенова подават оставки, съобщиха от...
София. Служебното правителство поиска оставката на трима членове на ДКЕВР, включително на председателя Боян Боев, обяви служебният енергиен министър В...
София. "Натрупаните задължения на НЕК за периода 2010 – 2014 г. са 2,9 милиарда лева", заяви на брифинг председателят на Държавната комисия за енергий...
София. ДКЕВР откри процедура за отнемане на лиценза на трите ЕРП-та и целта бе да гарантираме доставките за българските потребители. Това стана ясно о...
София. Топлата вода и парното няма да поевтинеят след намаляването на цената на природния газ с от около 3 до 15% от 1 април стана ясно след заседани...
София. До 10 дни ще бъде ясен операторът, който ще организира електроенергийната ни борса, стана ясно от думите на председателя на ДКЕВР Боян Боев. Н...
Още не е ясно дали това ще доведе до по-евтина топла вода през лятото
Финансистът Иван Йончев е новият директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Той заема мястото на Боян Боев, който пък се отказа от него вчера. Бое...
Няма да спират парното на длъжници към "Булгаргаз" – София, Враца, Плевен и Бургас
Анжела Тонева става съветник на Орешарски