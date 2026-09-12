Всичко за Боян Боев

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Шефът на ДКЕВР подаде оставка

Шефът на ДКЕВР подаде оставка

София. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев и неговият заместник Лилия Младенова подават оставки, съобщиха от...

28 август | 15:47
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