Чистка? И Боряна Пунчева уволнена от БНТ
Очевидно там става нещо, коментират служители
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Очевидно там става нещо, коментират служители
София. Емоционален, вълнуващ и даващ много поводи за размисъл. Такъв е новият документален филм на актрисата и режисьор Боряна Пунчева. Премиерата на...
Върнете ми откраднатия филм. Този апел обмисля да отправи към тайнствени апаши известната режисьорка Боряна Пунчева, която е и един от продуцентите на...
София. Крадци задигнаха готов филм от колата на известната режисьорка Боряна Пунчева, която е и продуцент на хитовия сериал "Под прикритие". В четвър...