Приветствам отварянето на КРИБ към малкия бизнес
По предложение на премиера срещите му с работодателите ще са всеки месец Само за година в Конфедерацията бяха приети 251 нови членове, казва д-р инж....
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По предложение на премиера срещите му с работодателите ще са всеки месец Само за година в Конфедерацията бяха приети 251 нови членове, казва д-р инж....
17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април. Н...