Швейцарец спечели супергигантския слалом в Бормио
Водачът в генералното класиране бе най-бърз на пистата в Бормио
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Водачът в генералното класиране бе най-бърз на пистата в Бормио
Австрия с 14-а победа на "Стелвио"
Французинът е номер 1 в първата алпийска комбинация
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Фойц и Майер допълните тройката на "Стелвио"