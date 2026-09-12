Черпят три големи имена! В деня на владетеля, дал на българите християнството
Имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна
Следете всички новини, анализи и коментари за Борислава. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна
Полицай Нели Върбанова не е унизявала студентката Латинова
София. Обиск не е имало, става въпрос за рутинна проверка. Борислава има регистрация в масивите на МВР за кражба и е получила административно наказани...
София. Истината около случая с Борислава е изопачена. Това твърди полицайката, която стана известна със скандалния обиск на студентката в столицата. Т...