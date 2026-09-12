Пиратките носят глоби! Ето колко се плаща ако гърмиш нерегламентирано
Безконтролното им използване се отразява негативно на малките деца, хората с увреждания и животните
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Безконтролното им използване се отразява негативно на малките деца, хората с увреждания и животните
Нов протест на жълтите павета, демонстрантите без маски
Замерят полицаите с павета, има пострадал униформен
Палатковият лагер отново бе вдигнат
Демонстрантите се заканиха - второ велико въстание на 10 септември
80 полицаи са ранени при снощните безредици
Сред боклуците са дървени прътове, железни тръби, павета, стотици пластмасови и стъклени бутилки
Провокатори хвърляли по полицията самоделни взривни устройства
Тази нощ около 03:00 е проведена специализирана полицейска акция в София
Повече от час протестъри обстрелваха униформените с мощни бомбички, павета, бутилки и какво ли още не
Провокатор пробва да атакува кордона
Над 40 минути протестърите обстрелват полицията с бомби и павета
Протестъри с маски и очила атакуват униформените
Протестъри с маски и очила атакуват униформените
Двадесетгодишен младеж от Петрич е с разкъсана ръка, травми по гърдите и лицето в резултат от неуспешен опит за правене на бомбички, съобщава БГНЕС. И...
Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция по повод инцидента с журналиста на БТВ Димитър Тасев. Той пострада от хвърлена бомбичка по време на к...
Дежурни телефони, на които може да се подават спешни сигнали за опасни стоки, пусна по празниците Държавната агенция за метрологичен и технически надз...
Бебе се роди у дома в празничната нощ
Лондон. Деца от осемгодишна възраст са използвани като "мулета", за да вмъкват бомбички и факли по време на мачовете от Висшата лига, информира BBC Sp...