Американските военни показаха ново страховито оръжие
Бомбардировачът летя над Палмдейл, Калифорния
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Бомбардировачът летя над Палмдейл, Калифорния
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