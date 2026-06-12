Терорист с бомба пред американското консулство в Истанбул
Мъж опита да взриви бомба в близост до сградата на консулството на САЩ в Истанбул, предаде "Заман". Той е арестуван от полицията и атентатът е осуетен...
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Мъж опита да взриви бомба в близост до сградата на консулството на САЩ в Истанбул, предаде "Заман". Той е арестуван от полицията и атентатът е осуетен...