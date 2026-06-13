Лекари чакат заплати от три години
От три години чакат заплати лекарите и сестрите, които работят в държавната белодробна болница "Радунци". За това алармира Жечка Тодорова, председател...
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От три години чакат заплати лекарите и сестрите, които работят в държавната белодробна болница "Радунци". За това алармира Жечка Тодорова, председател...