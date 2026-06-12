Утре изписват премиера, съветват го да спре футбола
Още в утрешния ден ще бъде изписан премиерът Бойко Борисов. Това обяви доц. д-р Антони Георгиев, завеждащ клиниката по артроскопска травматология УМБА...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бойо Борисов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Още в утрешния ден ще бъде изписан премиерът Бойко Борисов. Това обяви доц. д-р Антони Георгиев, завеждащ клиниката по артроскопска травматология УМБА...