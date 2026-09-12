Градче бойкотира изборите заради проблеми с тока
От ръководството на електроразпределителното дружество обясняват, че токовите удари са заради птиците
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От ръководството на електроразпределителното дружество обясняват, че токовите удари са заради птиците
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