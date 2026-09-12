30 пострадали при необичайна турбуленция с Boeing 777
Пасажери на Турските авиолинии получили леки наранявания 40 минути преди кацането на летище JFK в Ню Йорк
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Пасажери на Турските авиолинии получили леки наранявания 40 минути преди кацането на летище JFK в Ню Йорк
Донецк. Ден след като самолет на Малайзийските авиолинии- Боинг 777, се разби в Украйна, международните сили търсят отговори за трагедията, довела до...
Проруските сепаратисти в Донецк са открили черната кутия от сваления малайзийски самолет Москва. Самолетът е летял на височина 10 хиляди метра. Загин...
Има съмнения, че самолетът е бил ударен от ракета Киев. Пътнически самолет на Малайзийските авиолинии, полет MH17, се е разбил близо до руската грани...