Китайски опозиционери формираха нова партия
Пекин. Привържениците на опозорения висш китайски политик Бо Силай (на снимката), който бе вкаран в затвора за корупция, създадоха политическа парти...
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Пекин. Привържениците на опозорения висш китайски политик Бо Силай (на снимката), който бе вкаран в затвора за корупция, създадоха политическа парти...
Пекин. Бо Силай бе осъден на доживотен затвор, след като китайски съд го призна за виновен по обвинения в корупция, предаде Ройтерс. Бо бе обвинен...
Пекин. Бившият високопоставен политик Бо Силай бе признат днес за виновен по всички обвинения срещу него в корупция, приемане на подкупи и злоупотреба...
Съпругата му бе арестувана за убийство