Кола блъсна дете на пешеходна пътека във Велико Търново
Кола блъсна 11- годишно дете на пешеходна пътека край спортното училище във Велико Търново. Инцидентът е станал около 13.00 часа, като незабавно е под...
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Кола блъсна 11- годишно дете на пешеходна пътека край спортното училище във Велико Търново. Инцидентът е станал около 13.00 часа, като незабавно е под...
Пътен инцидент с 4-годишно момченце стана в село Места на шосето за Гърция във вторник към 14,15 часа. Лек автомобил „Тойота Ярис", шофиран от 58-годи...
Неправоспособен шофьор уби дете и направи опит да се укрие. 25-годишният Янко Ч. е употребил алкохол преди да седне зад волана. Дрегерът е показал пол...