"Мтел" и "Близу" взеха Висшата лига
Пускат нов канал заради първенството на Острова Висшата лига на Англия вече ще има нов дом у нас. От август мачовете от Острова ще се излъчват само в...
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Пускат нов канал заради първенството на Острова Висшата лига на Англия вече ще има нов дом у нас. От август мачовете от Острова ще се излъчват само в...
Фактическата интеграция на двете компании ще стане до края на годината Комисията за защита на конкуренцията обяви, че одобрява сделката между Мтел и...
Кабелният оператор "Близу" бе представен официално като нов спонсор на баскетболния "Левски". Партньорството между двете страни стана факт в з. "Униве...
София. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД в размер на 887 260 лв. (1 % от нетните прих...
София. Торти вместо мачове от Шампионска лига ще гледат абонатите на Blizoo. Два дни след като отряза bTV Action, операторът подновява излъчването на...