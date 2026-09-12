Хиляди без телевизия в София
Хиляди столичани са без телевизия от вчера. Проблем имат клиенти на blizoo от четири квартала на София - „Гео Милев", „Изток", „Дружба"1 и „Стрелб...
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Хиляди столичани са без телевизия от вчера. Проблем имат клиенти на blizoo от четири квартала на София - „Гео Милев", „Изток", „Дружба"1 и „Стрелб...
Mtel ще придобие кабелния оператор Blizoo, обявиха от компанията. Двете компании са се споразумели да не разкриват финансовите детайли на сделката. М...
София. Торти вместо мачове от Шампионска лига ще гледат абонатите на Blizoo. Два дни след като отряза bTV Action, операторът подновява излъчването на...