Всичко за Blizoo

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Mtel купува Blizoo

Mtel купува Blizoo

Mtel ще придобие кабелния оператор Blizoo, обявиха от компанията. Двете компании са се споразумели да не разкриват финансовите детайли на сделката. М...

29 юли | 12:36
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