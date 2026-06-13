Учредяват Български ВиК холдинг с капитал 1 млрд.
На заседанието премиерът Бойко Борисов възложи на министрите си две задачи - едната за вноса и износа за боклука, а другата е свързана с ВЕЦ-овете
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На заседанието премиерът Бойко Борисов възложи на министрите си две задачи - едната за вноса и износа за боклука, а другата е свързана с ВЕЦ-овете