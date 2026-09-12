Сиропуло с 18 ч смяна, за да прегърне Сесилия
Бившата първа дама на Франция идва при спасените от Либия медици
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Бившата първа дама на Франция идва при спасените от Либия медици
Мъките на медиците ни можеха да свършат много по-рано, заяви генералът.
Български лекари и генетици откриха три нови гена, които водят до наследствени заболявания. Това стана ясно от форума „Гени, мозък, интелект, поведени...