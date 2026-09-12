Веселин Цинзов с победа на 15 км в Чехия
Хорни Миски. Най-добрият български ски бегач Веселин Цинзов спечели първото място в старта на 15 км (кл. стил) от Открития национален шампионат на Чех...
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Хорни Миски. Най-добрият български ски бегач Веселин Цинзов спечели първото място в старта на 15 км (кл. стил) от Открития национален шампионат на Чех...
Вантаа. Петя Неделчева спечели титлата на двойки на международния турнир по бадминтон във финландския град Вантаа с награден фонд 15 хиляди долара....
Лисабон. Ансамблите на България за жени и девойки спечелиха сребърни медали на турнира от Световната купа по художествена гимнастика в Лисабон.При ж...