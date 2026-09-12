НАП проверява Българския хелзинкски комитет
София. Националната агенция по приходите (НАП) ще направи данъчна проверка в Български хелзинкски комитет (БХК). Това съобщиха от БХК днес и уточниха,...
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София. Националната агенция по приходите (НАП) ще направи данъчна проверка в Български хелзинкски комитет (БХК). Това съобщиха от БХК днес и уточниха,...
София. Заместник председателят на НС Христо Бисеров е изпратил до правния директор на Български Хелзински комитет Маргарита Илиева писмо като отгов...
София. Съществен пропуск в проекта за изменение на закона за специалните разузнавателни средства (СРС) откриха юристи. Отворено писмо бе изпратено до...