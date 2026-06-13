Българските букви на паметник в Улан Батор
"Четиригодишните ни усилия за вдигането на паметник на кирилицата в Улан Батор се увенчаха с успех. Той ще бъде открит на 12 май от държавните глави н...
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"Четиригодишните ни усилия за вдигането на паметник на кирилицата в Улан Батор се увенчаха с успех. Той ще бъде открит на 12 май от държавните глави н...