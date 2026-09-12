Кунева: С мораториума хвърлят прах в очите на хората
София. "Единственото, което правят депутатите с мораториума, е да хвърлят прах в очите на хората. В крайна сметка те ще се откажат сами от него", прог...
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София. "Единственото, което правят депутатите с мораториума, е да хвърлят прах в очите на хората. В крайна сметка те ще се откажат сами от него", прог...
София. Десетки протестиращи се събраха пред Министерството на земеделието и храните на протест срещу позволението на чужденци да купуват българска зем...
София. Чуждестранни граждани имат възможността свободно да закупуват земя у нас от 1 януари 2014 г., предаде БНР. Тогава изтича гратисният период, от...