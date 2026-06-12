Българската кирилица между Крепча и Улан Батор
От най-ранния надпис до монумент на азбуката в Монголия Проф. дин Николай Овчаров През 864 г. княз Борис I взема решение, променило кардинално съдба...
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От най-ранния надпис до монумент на азбуката в Монголия Проф. дин Николай Овчаров През 864 г. княз Борис I взема решение, променило кардинално съдба...