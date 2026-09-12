Събор на приятелството на българо-сръбската граница
На българо-сръбската граница при старопланинския проход „Кадъ-боаз" между българското село Салаш и сръбското Ново корито започна 91-то издание на тр...
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На българо-сръбската граница при старопланинския проход „Кадъ-боаз" между българското село Салаш и сръбското Ново корито започна 91-то издание на тр...
През изминалото денонощие гранични полицаи от ГПУ-Брегово задържаха 45 чужденци при опит да преминат нелегално българо-сръбската граница. Това съобщих...
29 сирийски граждани са установени на българо-сръбската граница в района на община Трекляно. Това съобщиха от Районна прокуратура за "Фокус" . По случ...