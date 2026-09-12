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Хърватите ни провокираха, смята Боби МихайловЛудница на Орлов мост, 70 задържани за кражба на алкохол България може да играе оставащите си домакинств...
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Хърватите ни провокираха, смята Боби МихайловЛудница на Орлов мост, 70 задържани за кражба на алкохол България може да играе оставащите си домакинств...
Загреб. Звездата на хърватския национален отбор Лука Мадрид призна пред хърватските медии, че е доволен от успеха с 1:0 над България, но добави, че ни...
София. Преди и по време на срещата на националните отбори на България и Хърватия снощи са задържани петима души със забранени предмети, съобщиха от МВ...
София.Селекционерът на българския национален тим по футбол Любослав Пенев заяви след поражението с 0:1 от Хърватия в европейските квалификации, че не...
София. България загуби с 0:1 от Хърватия на „Васил Левски" евроквалификацията във втория кръг на група H. Гостите контролираха случващото се на терена...
София. Мачът между националните отбори на България и Хърватия бе прекъснат в 25-ата минута заради бомбена война. Всичко започна след меле между родни...
БФС и община пак се скараха заради футбол Фенски бунт пусна метрото и линии от другия градски транспорт за мача България - Хърватия. Първоначално общ...
БФС е на път да си вкара автогол за мача с Хърватия на 10 октомври и да остави "Васил Левски" полупразен. От централата на "Иван Асен II" оцениха съпе...