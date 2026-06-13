Наша банда подгрява за "Блайнд Гардиън" в събота
Родната банда Dash the Effort ще има своя сериозен звезден миг в събота вечер- ще подгрява немските метъли "Блайнд Гардиън" в зала "Универсиада". Бълг...
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Родната банда Dash the Effort ще има своя сериозен звезден миг в събота вечер- ще подгрява немските метъли "Блайнд Гардиън" в зала "Универсиада". Бълг...