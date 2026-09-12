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Борисов дал 355 млн. през 2010 г.

Борисов дал 355 млн. през 2010 г.

София. С решения на кабинета "Борисов" само през 2010 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са били дадени 355 млн. лв. Та...

08 август | 6:35
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