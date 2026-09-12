Аязмото грейна в нова премяна
Мaщaбният благоустойствен проект за 7 млн. лeвa, финaнcиpaн oт опepaтивнaта европpoгpaмa „Peгиoни в pacтeж", приключи в края на миналата година.
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Мaщaбният благоустойствен проект за 7 млн. лeвa, финaнcиpaн oт опepaтивнaта европpoгpaмa „Peгиoни в pacтeж", приключи в края на миналата година.
Стара Загора. Старозагорските квартали „Три чучура – север„ и „Самара" ще променят изцяло облика си през следващата година с дългосрочен инвестиционе...
Стара Загора. Старозагорската община изпълнява широкомащабна програма за ремонти, възстановяване и благоустрояване на градската среда. Основното финан...
София. С решения на кабинета "Борисов" само през 2010 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са били дадени 355 млн. лв. Та...