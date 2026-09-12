Оркестър радва благоевградчани с коледни песни
Биг Бенд – Благоевград ще зарадва почитателите на музиката с коледен концерт, който е част от програмата „Сътвори Коледа!" на общината. Музикантите ще...
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Биг Бенд – Благоевград ще зарадва почитателите на музиката с коледен концерт, който е част от програмата „Сътвори Коледа!" на общината. Музикантите ще...
Съпругата на Благой Георгиев Есмер явно е заразена от поривът за гафове на своя любим. След издънката на футболиста с Колизеума в Италия, сега дойде р...
Благотворителен концерт под надслов „Ако си дал..." в помощ на Ненад Костадинов ще се проведе в Благоевград. Инициативата е на 16 ноември, понеделник,...
Семейство от Благоевград са пристигнали във френската столица Париж в петък, 13-и, денят, в който бе извършен безпрецедентен терористичен акт в сърцет...
"ВиК" ЕООД - Благоевград работи услено, за да възстанови водоподаването на квартал и централни улици в града. Цели две аварии на главни водопроводи вд...
Сигнал за полицейски тормоз са внесли протестиращи от Благоевград до ръководството на Представителството на Европейската комисия в България. Хората,...