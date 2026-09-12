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Рамацоти: Благодаря, че ви има

Рамацоти: Благодаря, че ви има

Романтичният чаровник създаде незабравимо изживяване за феновете в "Арена Армеец" 15 хиляди пяха с Ерос най-големите му хитове Емоция, любов и благо...

27 септември | 17:41
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