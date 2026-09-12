Всичко за Благо

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Благо поема към Австралия

Благо поема към Австралия

Благо поема към Австралия тръбят в Русия. Според "Спорт експрес" се твърди, че бившият национал е заявил пред шефовете на "Рубин" да му търсят отбор....

08 януари | 21:45
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Благо подля вода на Клоп

Благо подля вода на Клоп

Благо подля вода на Клоп Европейският дебют на Юрген Клоп с "Ливърпул" завърши с разочароващо 1:1 с "Рубин", за което 90 минути игра Благой Георгиев....

23 октомври | 19:15
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