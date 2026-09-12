Бизнесът сезира Брюксел за тока
Работодателите поканиха синдикатите на новия митинг Искат да спре задължителното изкупуване на ток по преференциални цени Жалба до Европейската коми...
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Работодателите поканиха синдикатите на новия митинг Искат да спре задължителното изкупуване на ток по преференциални цени Жалба до Европейската коми...
Управителят на фирма "Карио" ООД Калоян Ганев е тазгодишният носител на наградата за стопанска инициатива "Добри Желязков", съобщиха от община Сливен....
Сливен. Ръководителят на фирма "Пармаш" АД Петко Парушев бе избран за бизнесмен на годината в Сливен. Той получава наградата "Добри Желязков", която с...